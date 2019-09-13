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Коноплянка: СК Дніпро-1 – не принциповий суперник для мене

08:50 423 Читать на русском
Коноплянка: СК Дніпро-1 – не принциповий суперник для мене
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився очікуваннями від повернення на Дніпро-Арену в матчах УПЛ.

"Матч проти СК Дніпро-1 для мене не буде принциповим. Це звичайний клуб, проти якого потрібно заробляти очки. Не буду дивитися, з ким граю. Звичайно, якби це був Дніпро, де грала б половина старої команди, тоді було б принципово.

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Завжди приємно повертатися в своє місто, на стадіон, емоції будуть зашкалювати. Але є мета – здобути три очки", – поділився Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Відзначимо, що Євген виступатиме за Шахтар під 15-им номером і може дебютувати у матчі 7-го туру проти Зорі.

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Теги
Шахтар Шахтар Дніпро Дніпро СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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