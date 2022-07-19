"За мить до переходу у Севілью я міг опинитися в Атлетіко. Дієго Сімеоне переконував, що бачить мене у складі.

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Він запитував: "Коли ти приїдеш, щоб підписати контракт?". Проблема в тому, що Атлетіко мусило продати одного гравця, щоб мати можливість взяти мене.

Тим часом у мене був стрес – дружина перебувала приблизно на восьмому місяці вагітності. Я хотів швидко вирішити справи, повернутися в Україну і взяти її з собою в Іспанію. Я чекав два тижні. Сконтактував з агентом і сказав: "Я не можу більше чекати, знайдіть інший клуб". Через дві години він подзвонив:‎ "Не біда, Севілья повинна тебе влаштовувати". Ми вдарили по руках.

Чи не було відчуття розчарування? Я прийшов у клуб, який домінує у Лізі Європи. У нього було чотири тріумфи у цьому змаганні. Звичайно, якщо ви запитаєте десятьох людей на вулиці "Ліверпуль чи Севілья", то 9 з них виберуть Ліверпуль‎‎, а один Севілью. Але це все одно чудовий клуб з великими традиціями. Найвища якість, команда входить в п‘ятірку найбільших брендів Іспанії", – сказав Коноплянка в інтерв'ю Weszlo.

Нагадаємо, у 2015-му хавбек отримав статус вільного агента у Дніпрі, і його безкоштовно підписала Севілья, за яку він виступав до 2017 року.

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