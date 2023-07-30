Півзахисник ЧФР Клуж Євген Коноплянка наразі не готовий до дебюту за новий клуб.

Попри те, що Коноплянка вже є гравцем ЧФР Клуж, українець не зможе дебютувати за команду найближчим часом.

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"Коноплянці потрібно 3-4 тижні, щоб він міг набрати необхідну фізичну форму і вберегтися від можливих травм", – наводить слова президента клубу Крісті Балая Digisport.

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж цього літа на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. За інформацією ЗМІ, він зароблятиме у румунському клубі від 15 до 20 тисяч євро.

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