"У віці Коноплянки головне — ігрова практика. І якщо у Євгена не виникне проблем зі здоров'ям, то думаю, що два-три сезони він ще зможе провести на високому рівні, отримуючи насолоду від футболу.

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На мою думку, польський елітний дивізіон — не найгірший варіант для продовження кар'єри. Тепер дуже багато залежить від самого Коноплянки. Усі чекають від нього швидкісних проходів, ефектних голів. Все має у Євгена вийти, він має максимально скористатися наданим шансом. Тим більше, що має контракт до кінця сезону з можливою пролонгацією ще на рік. Як то кажуть, час покаже.

Коноплянка і сам чудово розуміє, що якщо він проявить себе в Польщі з найкращого боку, то і з поверненням до національної збірної України затримки не буде", — цитує Шелаєва Meta-ratings.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польський клуб у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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