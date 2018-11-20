Коноплянка: Шевченко сказав забути результат матчу із Словаччиною

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка розповів про налаштованість команди на спаринг проти Туреччини.

"Гру зі Словаччиною забули. З Андрієм Миколайовичем обговорювали, що потрібно забувати такий результат. Він нас засмутив, проте нам вистачило цих двох днів, щоб обміркувати, що ми не так робили.

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Потрібно піднімати голову і дивитися в майбутнє, на гру з Туреччиною. Виправдовувати нічого, потрібно результатом все довести", – сказав Коноплянка в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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