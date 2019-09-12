Коноплянка розповів, як Шевченко вплинув на його перехід у Шахтар

Новоспечений півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка розповів, що обговорював з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком свої трансферні пропозиції.

"Протягом трьох місяців я вів переговори з багатьма клубами. Не хочу їх перераховувати. Вибір я зробив, тому не вважаю за потрібне обговорювати тепер, з ким ще були переговори. Шахтар просто проявив більше бажання.

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Часто був на зв'язку з Андрієм Шевченком. Я дав йому знати, що, швидше за все, опинюся в Шахтарі. Ми обговорювали різні трансфери, різні команди, він не виказував негативного ставлення до жодного клубу. Шевченко мене підтримував і привітав, коли все вже стало офіційно. Сказав, що це хороший вибір", – розповів Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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