toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС БАВАРІЯ

Коноплянка розповів про чудернацьке заняття під час карантину

09:44 18 Читать на русском
Коноплянка розповів про чудернацьке заняття під час карантину
Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

Вінгер Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка зізнався, як вбивав час під час вимушеної паузи, викликаної пандемією COVID-19.

"Що робив на карантині? Та я мало не посивів. Хотілося вистрибнути з вікна. Ми знайшли собі заняття в сім'ї: ловили метеликів в лісі.

Шахтар – Динамо: Караваєв оцінив шанси киян у Класичному

Я сам з сачком бігав. А потім випускали їх в будинку. На карантині у нас все було. Мене як заново батьки записали на футбол, склалося таке враження", – сказав Коноплянка у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, рестарт сезону УПЛ заплановано на 30 травня. Шахтар після 23 турів впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 59 очок.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

blog_ava
Хадсон-Одой арештований після побачення з моделлю – зірка Челсі хворів на коронавірус
09:18
439
Теги
коронавірус Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
22
хв
Вердер
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук