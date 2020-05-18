Коноплянка розповів про чудернацьке заняття під час карантину

Вінгер Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка зізнався, як вбивав час під час вимушеної паузи, викликаної пандемією COVID-19.

"Що робив на карантині? Та я мало не посивів. Хотілося вистрибнути з вікна. Ми знайшли собі заняття в сім'ї: ловили метеликів в лісі.

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Я сам з сачком бігав. А потім випускали їх в будинку. На карантині у нас все було. Мене як заново батьки записали на футбол, склалося таке враження", – сказав Коноплянка у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, рестарт сезону УПЛ заплановано на 30 травня. Шахтар після 23 турів впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 59 очок.

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