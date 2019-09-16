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Коноплянка розповів, хто завадив йому перейти у турецький чемпіонат

17:03 1118 Читать на русском
Коноплянка розповів, хто завадив йому перейти у турецький чемпіонат
Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

Євген у притаманному йому стилі розповів, чому вирішив відмовитись від чергового закордонного вояжу і повернувся додому.

Влітку турецькі ЗМІ активно сватали тоді ще гравця Шальке Євгена Коноплянку у турецькі топ-клуби – Фенербахче та Бешикташ. Однак, врешті-решт, цей трансфер не відбувся і півзахисник збірної України повернувся на Батьківщину – у донецький Шахтар.

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"У Туреччині може бути лише один топ-гравець! Там вже є Селя (Євген Селезньов, – прим.). Куди з ним конкурувати? Це важко, тому я вирішив взяти інший напрямок", – пожартував Коноплянка в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року Євген підписав контракт з Шахтарем після чотирьох років не надто вдалих виступів у Європі. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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