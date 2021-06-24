Коноплянка розпочав тренувальні збори Шахтаря окремо від команди – хавбек не виходив на поле з березня
Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка не може повноцінно розпочати підготовку до нового сезону.
Хавбек наразі обмежується індивідуальними пробіжками, інформує офіційний сайт Шахтаря.
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Востаннє Коноплянка виходив на поле 21 березня у матчі проти Львова (2:3). Після цього 31-річний гравець мав проблеми з м'язами, через які не поїхав на Євро-2020. У минулому сезоні Євген відіграв за Шахтар лише 337 хвилин, не відзначившись результативними діями. Контракт хавбека з "гірниками" розрахований ще на рік.
Нагадаємо, Шахтар проводить свої збори у Австрії. Першим суперником віце-чемпіона України стане австрійський Санкт-Йоганн, матч відбудеться 30 червня.
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