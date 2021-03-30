Євген Коноплянка покинув розташування збірної України через травму, отриману на вчорашньому вечірньому тренуванні, та не допоможе команді у матчі з Казахстаном. Хавбеку діагностували надрив задньої поверхні стегна, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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За словами головного лікаря національної збірної Артура Глущенка, на відновлення Коноплянці знадобиться приблизно півтора місяця. Це означає, що Євген може більше не зіграти в УПЛ сезону 2020/21. Останній тур чемпіонату запланований на 15 травня. Також пошкодження ставить під питання повноцінну підготовку 31-річного півзахисника до фінальної частини Євро-2020.

Зауважимо, Євгена залишали у запасі у двох березневих матчах кваліфікації на ЧС-2022 проти Франції та Фінляндії. У поточному сезоні українець не може похвалитись стабільною ігровою практикою (лише 205 хвилин у 8 матчах УПЛ).

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