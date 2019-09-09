toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка: Радий повернутись в Дніпро – відчуття, наче приїхав додому

11:56 433 Читать на русском
Коноплянка: Радий повернутись в Дніпро – відчуття, наче приїхав додому
Євген Коноплянка / УАФ

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився емоціями від приїзду до рідного міста, де "жовто-сині" проведуть товариський матч проти Нігерії.

 

Зірка збірної України Євген Коноплянка дуже прагне зіграти на Дніпро-Арені – колись рідному стадіоні для гравця.

Україна – Нігерія: у заявці африканців 22 гравці

"Радий перебувати в рідному місті. Почуття, ніби приїхав додому, тому я щасливий. Тим паче, коли буду на Дніпро-Арені – це будуть додаткові почуття для мене", – поділився Коноплянка в коментарі Footboom.

Шевченко: Дніпро-Арена – чудовий стадіон, хочеться побачити якомога більше вболівальників на матчі

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня на Дніпро-Арені, початок гри о 21:30.

blog_ava
Роналду зганьбився тричі в одній атаці – епічне відео
11:42
2461
Теги
Збірна України Україна Україна Україна - Нігерія Дніпро-Арена Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
28
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук