Коноплянка: Радий повернутись в Дніпро – відчуття, наче приїхав додому

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився емоціями від приїзду до рідного міста, де "жовто-сині" проведуть товариський матч проти Нігерії.

Зірка збірної України Євген Коноплянка дуже прагне зіграти на Дніпро-Арені – колись рідному стадіоні для гравця.

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"Радий перебувати в рідному місті. Почуття, ніби приїхав додому, тому я щасливий. Тим паче, коли буду на Дніпро-Арені – це будуть додаткові почуття для мене", – поділився Коноплянка в коментарі Footboom.

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Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня на Дніпро-Арені, початок гри о 21:30.