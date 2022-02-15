На позитиві: Коноплянка провів перше тренування у Краковії
Український легіонер Євген Коноплянка спробує реанімувати свою кар'єру у Польщі.
Півзахисник Євген Коноплянка вперше потренувався з новою командою. Прес-служба польського клубу презентувала відео зі своїм зірковим новачком.
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Український хавбек одразу ж вписався в колектив – 32-річний футболіст багато усміхався, жартував та спілкувався з партнерами.
Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Краковію на правах вільного агента. Його контракт з клубом розрахований на 6 місяців з опцією подовження ще на рік. Євген може дебютувати за "смугастих" вже 19-го лютого – у виїзному матчі 22-го туру проти Ягеллонії.
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