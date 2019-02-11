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Коноплянка проти "музик", Баварія зіграє з клубом другої Бундесліги – жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини

11 лютого 12:06 1201 Читать на русском
Коноплянка проти "музик", Баварія зіграє з клубом другої Бундесліги – жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Напередодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини. Зокрема, свого суперника дізнався і Шальке українця Євгена Коноплянки.

Центральним матчем цієї стадії стане протистояння Шальке з бременським Вердером на Фелтінс-Арені.

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Ще одну пару з клубів Бундесліги сформували Аугсбург і РБ Лейпциг. Натомість мюнхенська Баварія вдома зіграє проти одного з лідерів другої Бундесліги Хайденхайма. В останньому чвертьфінальному поєдинку зійдуться відразу два представники другого за силою дивізіону – Гамбург поїде в гості до Падерборна.

Усі пари 1/4 фіналу Кубка Німеччини 2018/19:

Шальке – Вердер

Баварія – Хайденхайм

Падерборн – Гамбург

Аугсбург – РБ Лейпциг

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