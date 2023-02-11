Головний тренер Краковії Яцек Зєлінскі напередодні виїзного матчу 20-го туру чемпіонату Польщі з Легією розповів про стан українського півзахисника Євгена Коноплянки, згадавши його фейл у попередньому поєдинку.

"Безумовно, зміни будуть, це очевидно. Уся команда програла. Коли ми перемагаємо, ми виграємо всі. Звичайно, Атанасов і Коноплянка припустилися принципових помилок, але ще був час переломити хід гри.

"Яремчук виконав свої обов'язки": зірка Брюгге виправдав гольову засуху українського форварда

Євгену Коноплянці роблять МРТ. Він отримав травму під час тренування у четвер", – цитує Зєлінскі Dziennik Polski.

Нагадаємо, Коноплянка у матчі з Короною (1:2) порушив правила у власному штрафному і привіз у свої ворота пенальті. Поєдинок проти Легії Краковія проведе у неділю, 12 лютого.

До слова, український півзахисник у поточному сезоні провів за краківську команду 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

Яремчук не допоміг Брюгге здолати одного з лідерів Ліги Жупіле – українець отримав годину і середній бал