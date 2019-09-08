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Коноплянка прокоментував матч Литва – Україна: Євген не зіграв за збірну вперше за 3 роки

15:02 801 Читать на русском
Коноплянка прокоментував матч Литва – Україна: Євген не зіграв за збірну вперше за 3 роки
Євген Коноплянка / Фото з соцмереж

Вінгер збірної України Євген Коноплянка поділився емоціями після матчу з Литвою.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка у соціальній мережі Інстаграм зворушливо подякував уболівальникам за підтримку збірної України у матчі проти збірної Литви.

"З кожним кроком ми наближаємось до своєї мети. Україно, дякую за таку підтримку!", – написав Євген у своєму Інстаграмі.

Коноплянка перейшов у Шахтар

Коноплянка вперше за останні три роки не зіграв за збірну. Востаннє Євген залишався у запасі ще 15 листопада 2016 року у товариському матчі проти Сербії, в якому Україна перемогла з рахунком 2:0. Та незважаючи на невихід на поле, після матчу Євген залишався у доброму гуморі і на запитання від газети "Сьогодні" чи йому не прикро, що так і не зіграв проти Литви відповів: "А чому мені має бути прикро?".

Нагадаємо, вчора "жовто-сині" на виїзді здолали збірну Литви з рахунком 3:0.

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Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Литва - Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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