Коноплянка проходить медогляд в Україні,– журналіст

Вінгер гельзенкірхенського Шальке Євген Коноплянка повернувся до України.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Адрій Шахов-молодший. Чи пов'язане це з ймовірним переходом у Шахтар, не зазначається.

Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо

"Схоже, Коноплянка повертається в Україну. Сьогодні проходив медогляд в "Борисі" (медична клініка. – прим. Футбол 24). Дуже сподіваюся, що це звичайне обстеження перед збірною", – написав журналіст.

До слова, протягом усього літа Євген перебував у пошуках нового місця роботи. Найбільш ймовірними претендентами були турецькі клуби, але оформити трансфер так і не вдалося.

Коноплянка залишиться в Шальке

Зауважимо, що Коноплянка потрапив до списку гравців, яких Андрій Шевченко викликав для підготовки до матчів проти Литви та Нігерії. Сьогодні, 2 вересня, збірна України проведе відкрите тренування, яке пройде на НСК Олімпійський.