toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ДИНАМО АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка проходить медогляд в Україні,– журналіст

15:07 261 Читать на русском
Коноплянка проходить медогляд в Україні,– журналіст
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Вінгер гельзенкірхенського Шальке Євген Коноплянка повернувся до України.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Адрій Шахов-молодший. Чи пов'язане це з ймовірним переходом у Шахтар, не зазначається.

Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо

"Схоже, Коноплянка повертається в Україну. Сьогодні проходив медогляд в "Борисі" (медична клініка. – прим. Футбол 24). Дуже сподіваюся, що це звичайне обстеження перед збірною", – написав журналіст.

До слова, протягом усього літа Євген перебував у пошуках нового місця роботи. Найбільш ймовірними претендентами були турецькі клуби, але оформити трансфер так і не вдалося.

Коноплянка залишиться в Шальке

Зауважимо, що Коноплянка потрапив до списку гравців, яких Андрій Шевченко викликав для підготовки до матчів проти Литви та Нігерії. Сьогодні, 2 вересня, збірна України проведе відкрите тренування, яке пройде на НСК Олімпійський.

blog_ava
Рома прагне взяти Мхітаряна в оренду
08:55
1965
Теги
Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
38
хв
Авангард
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук