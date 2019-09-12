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Коноплянка привіз гол на першому тренуванні у Шахтарі

15:40 1218 Читать на русском
Коноплянка привіз гол на першому тренуванні у Шахтарі
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка відзначився у негативному ключі на першому тренуванні у новому клубі.

 

Шахтар продовжує підготовку до матчу 7-го туру проти Зорі, інформує офіційний сайт клубу.

Коноплянка провів перше тренування з Шахтарем

На YouTube-каналі "гірники" виклали відео з першого тренування Євгена Коноплянки у складі клубу. Цікаво, що в одному з епізодів вінгер не зумів пройти суперника, а в підсумку Коноплянку обікрали та забили у ворота його команди.

Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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