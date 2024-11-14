"Коли я був в Шальке, вже домовився, що можу йти безплатно. Аж тут зустрів Фалі Рамадані (відомий агент, – прим.). Я добре спілкувався з Матією Настасічем (нині виступає за Леганес, – прим.) – і він нас познайомив, щоб той знайшов мені хорошу команду в Європі.

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Зараз я постійно наголошую на тому, що класно з гравцями спілкуватись на ранній стадії, щоб ми були як одне ціле та сім'я. Щоб не було жодного обману і все було прозоро. Фалі Рамадані з Настасічем був ще з 14 років і, звісно, він для нього зробив би все, як хоче футболіст.

Але приходжу я у 29 років, і він собі думає: "Ого, зараз ще шукай йому Мілан, вмовляй клуби. Краще відправлю його в Саудівську Аравію, ще й грошей насиплють". Але я все своє життя ніколи за грошами не хотів йти. Хотів йти туди, де мені краще. Не міг уявити себе в Китаї. Там спека, клімат, люди інші, менталітет. Буду отримувати умовно 10 мільйонів, буду я багатим? Не знаю. Буду щасливим? Точно ні.

Він мені каже: "Євгене, маю тільки такі варіанти". Називає мені Дубай, Китай та Саудівську Аравію. Так, хороші гроші пропонують. Я йому відповів, що люблю футбол не за гроші. Фалі Рамадані годував мене "завтраками", у нього план був дотягнути до кінця трансферного вікна, щоб у мене не було варіантів. А я не хотів йти в Саудівську Аравію, бо планував ще грати в Лізі чемпіонів, вигравати трофеї.

Цікаво, що коли я був в Шальке, до мене приїхав директор з Бешикташа. Ми повечеряли разом. Він випив, відверто зі мною спілкувався, сказав: "Ти крутига. Я тебе хотів в команду, але після цього вечора хочу ще сильніше. Завтра ж до нас". Я ж такий: "Ну, супер". Що ви думаєте? Фалі дуже сильно просив, щоб цей трансфер не відбувся. Я вже пізніше дізнався, що через нього нічого не відбулось.

А потім мені зателефонували Даріо Срна і Сергій Палкін. З ними я вже сам домовився і про зарплатню, і про контракт", – розповів Коноплянка в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Євген виступав за Шальке з 2016-го по 2019-й роки (перший сезон в оренді з Севільї) і став срібним призером Бундесліги (2017/18).

Серед найвідоміших клієнтів-футболістів Фалі Рамадані – Федеріко К'єза (Ліверпуль), Амар Дедіч (РБ Лейпциг), Жеремі Бога (Ніцца), Лука Йовіч (Мілан) та інші. Також він представляє інтереси Даніеле Де Россі, Мауріціо Саррі, Луки Готті тощо.

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