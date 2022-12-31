"Одного разу мене по спинці хтось б'є й каже: "Привіт, я директор Ліверпуля". Я такий: "Та ні!". Спершу почав сміятися, думав, що це якийсь розіграш. Потім він представив увесь свій персонал і сказав: "Ми тут із конкретною метою, можна прямо сьогодні проходити МРТ, і, якщо зі здоров'ям усе в порядку, то завтра ж вилітаємо в Ліверпуль".

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Думаю: "Круто, значить, уже домовилися з клубом, чудово". Ліверпуль був упевнений, що Дніпро не відхилить пропозицію в 25 млн фунтів. У мене залишалося пів року по контракту – ну, тобто краще віддавати, чому ні? Я дав Дніпру що міг і ще й віддячив клубу за те, що мене виховали – всім добре.

Пам'ятаю, вже закінчувалося трансферне вікно, але Ліверпуль якось продовжив його на годину. Напевно, вони подали якусь заявку, щоб це зробити.Я просив відпустити мене: "Будь ласка, це моя мрія". Вмовляв як міг. Коли трансфер не відбувся, у представників Ліверпуля був шок: "А як це? Скільки тоді потрібно?". Наскільки я знаю, в Дніпрі хотіли бачити всю суму моментально, а Ліверпулю потрібно було пару днів на оформлення угоди", – поділився Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

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