"Чи болюча для мене тема Ліверпуль? Була б болючішою, якби я поїхав не в Севілью, а в Атлетік Більбао, наприклад. Чому я такий приклад наводжу? Хороша команда, але ж нічого не може виграти. Може, тоді шкодував би ще більше.

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Севілья – це клуб, який залишиться назавжди в моєму серці, як і Дніпро, і Шахтар також. Якби я був впевнений, що Каштру буде і далі, то іще сильніше б полюбив цей клуб.

З Севільєю я виграв Лігу Європи. Хто знає, можливо, у Ліверпулі нічого не виграв би. Але, звісно, Ліверпуль – це Ліверпуль. Звісно, я більше хотів там грати, не буду приховувати. Тому що це мрія кожного малого футболіста.

Але, знаєте, що справді шкода? Шкода, що не гравці вирішують у футболі. Я розумів, що дав клубу за всі роки як футболіст. Міг зрозуміти клуб та президента, які не хотіли відпускати топового гравця. Але ж можна знайти в собі трошки людяності й поставити себе на місце гравця, а тоді сказати: "Ну, гаразд, зіграв вже п'ять років, йди". Це не лише мій приклад. У європейському футболі теж багато такого. Класно було б, знаєте, ось так: "Тобою цікавляться Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед. Ти обираєш для себе команду і телепортуєшся туди".

З Ліверпулем трішки залишився осад. Вже багато разів казав це, але одна справа, якби я з ними просто телефоном спілкувався. Було б не так боляче. Але коли я вже побачив персонал, який приїхав до мене в Дніпро... Вечеряв з ними усіма, а вони розповідали, що там буде твоя поличка, дамо тобі такий номер, Джеррард чекає, зараз тебе набере. Мені говорили: "Не переживай, все буде добре, пісню тільки заспіваєш, як потрібно". Я вже в номері лежу, а в голові прокручую слова пісні, яку треба буде на посвяті співати.

Боляче стає від того, що був однією ногою вже там. Вони на одну годину перенесли трансферне вікно тільки для того, щоб цей трансфер зробити. За їхнє бажання величезний респект клубу. Вони піднімали ціну з 15 млн до 25-30 млн фунтів – це було так приємно для мене. Коли я з ними прощався, заплакав. Вікно закрилося, треба було вже мінімум півроку чекати. Але ж не я ухвалював рішення, а власник", – сказав Коноплянка у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Євген виступав за Севілью з 2015-го по 2017 роки й в сезоні 2015/16 став переможцем Ліги Європи. Того ж сезону дійшов до фіналу Кубка та Суперкубка Іспанії. Двічі фіналіст Суперкубка УЄФА (2015, 2016).

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