Коноплянка повернувся в загальну групу Шальке після травми

Ураїнський півзахисник Шальке Євген Коноплянка відновився від травми.

Хавбек Шальке Євген Коноплянка залікував травму стегна, яку він отримав під час тренування на початку серпня, та повернувся до загальної групи німецьких "гірників", повідомляє клубний Twitter.

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Таким чином, 28-річний футболіст буде мати шанс вийти на поле в матчі 2-го туру Бундесліги проти Герти.

Нагадаємо, через травму Євген пропускав перший матч своєї команди проти Вольфсбурга в чемпіонаті Німеччини.

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