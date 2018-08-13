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Коноплянка повернувся у загальну групу Шальке

15:10 262 Читать на русском
Коноплянка повернувся у загальну групу Шальке
Євген Коноплянка / Фото: ФК Шальке

Український хавбек Шальке Євген Коноплянка відновив тренування у загальній групі.

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка відновився від травми та вже три дні тренується разом з усіма футболістами першої команди, повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Дірк Шларманн.

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Українець не зіграв в останньому товариському матчі проти Фіорентини, проте до дебютного матчу нового сезону Бундесліги проти Вольфсбурга він повинен підійти в хороших кондиціях.

Поєдинок відбудеться 25 серпня

Раніше повідомлялося про те, що футболіст отримав м'язове ушкодження і буде змушений пропустити 10 днів.

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Німеччина1 турФольксваґен-арена (Вольфсбурґ)

Вольфсбург - Шальке: Субота 25 серпня 2018

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Головне Німеччина Вольфсбург - Шальке Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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