Коноплянка повернувся до тренувань з Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка після одужання готовий допомогти своїй команді.

Атакувальний хавбек Шальке Євген Коноплянка подолав хворобу та повернувся до тренувань з командою. Гельзенкірхенці виклали у Twitter відеоролик, в якому українець займається разом з партнерами по команді.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

Нагадаємо, Коноплянка не потрапив навіть у заявку Шальке на матч 18 туру Бундесліги проти Вольфсбурга через проблеми зі здоров'ям. Також раніше повідомлялось, що лідер збірної України близький до відходу з клубу. На українця претендують команди з турецького чемпіонату.

У поточному сезоні Євген зіграв за Шальке 14 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився двома гольовими передачами.