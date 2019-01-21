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Коноплянка повернувся до тренувань з Шальке

21:25 309 Читать на русском
Коноплянка повернувся до тренувань з Шальке
Євген Коноплянка / фото: Kicker

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка після одужання готовий допомогти своїй команді.

Атакувальний хавбек Шальке Євген Коноплянка подолав хворобу та повернувся до тренувань з командою. Гельзенкірхенці виклали у Twitter відеоролик, в якому українець займається разом з партнерами по команді.

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Нагадаємо, Коноплянка не потрапив навіть у заявку Шальке на матч 18 туру Бундесліги проти Вольфсбурга через проблеми зі здоров'ям. Також раніше повідомлялось, що лідер збірної України близький до відходу з клубу. На українця претендують команди з турецького чемпіонату.

У поточному сезоні Євген зіграв за Шальке 14 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Теги
Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина
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