Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка прийняв участь у відкритті Shakhtar Football School у Києві, а також роздав автографи та сфотографувався з майбутніми зірочками українського футболу.

"Проводити тут час – супер! Приємно спостерігати за малюками, які люблять футбол. Якщо чесно, я трохи в шоці, тому що моєму синові 3 роки і я боявся випереджати події. Чекав момент, щоб привести його, коли він вже буде готовий.

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Я навіть не розумів, що в 2-3 роки діти можуть бігати тут з посмішками, задоволені, їм дійсно все подобається і вони слухають тренерів. Так що буду дізнаватися, як моєму синові сюди потрапити, і контролювати цю ситуацію. Ідея чудова і правильна: проводити час корисно, а не вдома з iPad. Тим більше кожен батько може приїхати і подивитися, як його малюк прогресує. Бажаю нашим тренерам терпіння, щоб вони правильно і успішно готували хлопців до початкового рівня в футболі", – цитує Коноплянку офіційний сайт "гірників".

До слова, на даний момент у київській Shakhtar Football School займається 60 дітей.

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