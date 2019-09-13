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Коноплянка потрапив у заявку Шахтаря на матч проти Зорі

19:23 274 Читать на русском
Коноплянка потрапив у заявку Шахтаря на матч проти Зорі
Євген Коноплянка / ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка може дебютувати за нову команду вже у 7 турі УПЛ.

 

Шахтар на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 7 туру УПЛ проти луганської Зорі, який відбудеться 14 вересня о 17:00.

Євген Коноплянка потрапив у заявку "гірників", як і нападник Андрій Борячук. У Києві залишились новачок Вітао та Давид Хочолава, який відновлюється після травми.

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Воротарі: Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Андрій Пятов

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ісмаїлі

Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Євген Коноплянка, Дентінью, Сергій Болбат

Нападники: Жуніор Мораєс, Андрій Борячук

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