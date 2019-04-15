Коноплянка потрапив у квартет футболістів, які можуть першими піти з Шальке

Розмови про відхід вінгера збірної України Євгена Коноплянки з німецького клубу набирають обертів.

Все вказує на те, що Коноплянка покине Шальке цього літа. Нещодавно німецьке видання Bild повідомило, що українець хоче змінити клуб і вже обговорив трансфер зі своїм оточенням. Тепер таблоїд розглядає ситуацію зі сторони клубу та виділяє квартет футболістів, які можуть бути продані першими.

Коноплянка хоче покинути Шальке – він не виправдав очікувань і розчарувався сам

У цей список поряд з Брелем Емболо, Аміном Харітом і Омаром Маскарелем потрапив Євген Коноплянка. Німецькі журналісти пишуть, що вінгер запам'ятався тільки однією фішкою, і пригадують його випади зі словом "боягуз" на адресу екс-наставника Маркуса Вайнцирля.

Пропозиції щодо цих 4 гравців, яких називають "ледарями", Шальке розглядатиме в першу чергу. Колишній спортивний директор Крістіан Гайдель зібрав команду, яка не здатна показувати хороші результати, тому новий менеджер Йохен Шнайдер повинен провести чистку.

В останньому матчі Шальке Євген Коноплянка знову пролетів повз заявку. Жодних повідомлень про проблеми зі здоров'ям не було, тому чутки про переведення українця в другу команду "кнаппен" виглядають дедалі правдивішими.