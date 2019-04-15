toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка потрапив у квартет футболістів, які можуть першими піти з Шальке

15:51 2287 Читать на русском
Коноплянка потрапив у квартет футболістів, які можуть першими піти з Шальке
Євген Коноплянка / Twitter

Розмови про відхід вінгера збірної України Євгена Коноплянки з німецького клубу набирають обертів.

Все вказує на те, що Коноплянка покине Шальке цього літа. Нещодавно німецьке видання Bild повідомило, що українець хоче змінити клуб і вже обговорив трансфер зі своїм оточенням. Тепер таблоїд розглядає ситуацію зі сторони клубу та виділяє квартет футболістів, які можуть бути продані першими.

Коноплянка хоче покинути Шальке – він не виправдав очікувань і розчарувався сам

У цей список поряд з Брелем Емболо, Аміном Харітом і Омаром Маскарелем потрапив Євген Коноплянка. Німецькі журналісти пишуть, що вінгер запам'ятався тільки однією фішкою, і пригадують його випади зі словом "боягуз" на адресу екс-наставника Маркуса Вайнцирля.

Пропозиції щодо цих 4 гравців, яких називають "ледарями", Шальке розглядатиме в першу чергу. Колишній спортивний директор Крістіан Гайдель зібрав команду, яка не здатна показувати хороші результати, тому новий менеджер Йохен Шнайдер повинен провести чистку.

В останньому матчі Шальке Євген Коноплянка знову пролетів повз заявку. Жодних повідомлень про проблеми зі здоров'ям не було, тому чутки про переведення українця в другу команду "кнаппен" виглядають дедалі правдивішими.

Теги
Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
15
хв
Леганес
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук