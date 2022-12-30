"Збірна України – це болюча тема для мене. Я хотів змінити клуб (Шахтар – прим.), тому що не грав і збирався якомога швидше повернутися. Травми залікував і треба було йти кудись, де я гратиму. Думав перейду в чемпіонат Австрії, там пограю, щоб повернутись у збірну. Тоді я ще не знав, хто буде тренером.

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Але перейшов все ж у Краковію, чому б і ні – середнячок, зараз допоможу їм, підемо вгору, а там Ліга Європи. В принципі, зараз усе так і йде, якщо здобути ще кілька очок, то ми опинимося у трійці. Гадав, що наберу хорошу форму і повернуся у збірну, але поки там тиша. Хоча я бутси на цвях не вішав.

Чи приїздив я до хлопців з національної команди у Кракові? Ні. Боляче. Я сказав, що приїду тільки тоді, коли повернуся в команду. А приїздити туди, де мене не чекають... Навіщо? Поки розмов не було. Окей, я довго не грав через травми. Я ж не просто закинув, бо на риболовлю пішов, на дискотеку чи кудись ще. Мене не було півроку, але ж не два роки. Усі бачать, у якій я формі, можна подивитися ігри", – сказав Коноплянка в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан.

Зауважимо, що Євген загалом зіграв 86 поєдинків за збірну України, відзначившись 21 голом. Останній раз виходив у складі "синьо-жовтих" 3 вересня 2020 року в матчі Ліги націй зі Швейцарією.

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