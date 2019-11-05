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Коноплянка підтримав Костишина – гравець Колоса вибув на тривалий термін через травму

13:13 453 Читать на русском
Коноплянка підтримав Костишина – гравець Колоса вибув на тривалий термін через травму
Євген Коноплянка / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка підтримав форварда Колоса Дениса Костишина, який зазнав важкої травми.

"На цьому життя не закінчується, воно тебе тільки загартовує. І я впевнений, що ти повернешся тільки сильнішим і з подвійним бажанням досягати успіху, а після твого повернення будемо знову грати в хокей", – написав Коноплянка в інстаграмі.

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Нагадаємо, Денис Костишин травмувався у матчі проти Олімпіка (1:2) і пропустить близько шести місяців. Євген Коноплянка також не зіграє в найближчих матчах за Шахтар – футболіст зазнав пошкодження у кубковому матчі проти Динамо.

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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Денис Костишин Денис Костишин
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