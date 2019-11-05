Коноплянка підтримав Костишина – гравець Колоса вибув на тривалий термін через травму

Півзахисник Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка підтримав форварда Колоса Дениса Костишина, який зазнав важкої травми.

"На цьому життя не закінчується, воно тебе тільки загартовує. І я впевнений, що ти повернешся тільки сильнішим і з подвійним бажанням досягати успіху, а після твого повернення будемо знову грати в хокей", – написав Коноплянка в інстаграмі.

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Нагадаємо, Денис Костишин травмувався у матчі проти Олімпіка (1:2) і пропустить близько шести місяців. Євген Коноплянка також не зіграє в найближчих матчах за Шахтар – футболіст зазнав пошкодження у кубковому матчі проти Динамо.

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