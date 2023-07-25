Екс-футболіст збірної України Євген Коноплянка змінив клубну прописку. Гравець підписав контракт з румунським клубом ЧФР Клуж. Про це пише ТаТоТаке у своєму Telegram-каналі.

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Повідомляється, що угода Коноплянки з новим клубом розрахована на один рік – до літа 2024-го. За неофіційною інформацією, в Румунії Євген буде заробляти близько 20 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, Євген мав одразу декілька пропозицій як з-за кордону (польська Пуща Неполоміце, клуби зі США та Саудівської Аравії, а також малайзійська Теренггана), так і з України (Олександрія та Полісся).

ЧФР Клуж минулого сезону фінішував у румунській Суперлізі на третій сходинці й зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

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