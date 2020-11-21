"Чи подобається представляти Шахтар на заходах? А варіантів немає. Жартую. Насправді, ніяк не відволікає. Я зараз відновлююся. Мені навіть добре так трохи розвіятися, бо в тренажерному залі я лягаю спати і прокидаюся. Я щасливий за свій клуб рекламувати бренди.

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Моє відновлення? Потихеньку. Непроста травма, тому потрібен час, завзятість. Ще близько місяця потрібно буде попотіти. Матч-відповідь Шахтаря проти Борусії М? Потрібно тільки думати про перемогу. Ми вийшли в групу Ліги чемпіонів, хочемо ставити тільки найвищі цілі. Тому потрібно думати тільки про перемогу. Я вірю в команду, вона може домогтися результату.

Як складно буде Шахтарю грати з Олександрією? З усіма командами непросто грати. Вони розуміють, як ми граємо, вони ставлять вісім автобусів, звичайно, складно проходити такого суперника. Олександрія грає з такою самовіддачею. Нам доведеться добре попрацювати, щоб добути ці очки", – поділився Коноплянка у коментарі Футбольному формату.

До слова, Євген відіграв у 4 матчах Шахтаря у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

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