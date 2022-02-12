"Я перейшов у Краковію, щоб грати. Моя ціль – повернутися у збірну України і допомогти клубу потрапити мінімум у топ-4 чемпіонату.

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Я підтримував форму кожен день, але не тренувався з командою два місяці. Заняття в залі – це інше. Сподіваюсь, буду готовий за один або декілька тижнів", – сказав Коноплянка у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, українець перейшов у польський клуб у п'ятницю, 11 лютого. Він виступатиме за "смугастих" до кінця сезону в можливісю продовження угоди ще на рік.

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