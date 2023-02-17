"Євген Коноплянка повертається до збірної України. Гравець увійде в розширений список, який зараз формує Сергій Ребров Руслан Ротань.

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До речі, про тренерський штаб. Якщо таки не Ребров (що менш ймовірно), а Ротань повезе команду в Англію, то допомагатимуть йому, зокрема, Сергій Кравченко, Євген Гресь, Віталій Рева. І ще. Перед матчем з Англією у нашої збірної не буде контрольного матчу як такого. Це буде просто двосторонка з Брентфордом на його базі. Але головна новина – це Конопа. Витіснить Михайла Мудрика з основи?" – написав інсайдер Ігор Бурбас у Telegram.

Додамо, що Коноплянка провів за збірну України 86 матчів та забив 21 м'яч (третій бомбардир в історії). Втім, востаннє вінгер отримував виклик до табору "синьо-жовтих" у березні 2021-го, а на поле виходив взагалі у вересні 2020-го. Наразі 33-річний українець виступає за польську Краковію, де не надто вражає – 15 матчів, 3 голи і один асист упродовж нинішнього сезону.

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