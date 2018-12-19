Коноплянка опинився поза топ-100 гравців у Німеччині – стала відома трансферна вартість українця

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів Бундесліги. Українець Євген Коноплянка коштує 10 млн євро.

Атакувальний півзахисник Шальке Євген Коноплянка станом на 19 грудня коштує 10 млн євро згідно даних Transfermarkt, який оновив трансферну вартість гравців чемпіонату Німеччини. Це лише 11-й показник у складі Шальке та 126-й у Бундеслізі.

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Трансферна вартість 29-річного українця за останні півроку не змінилась попри те, що Коноплянка не отримує великої кількості ігрових хвилин в складі Шальке.

Цікаво, що Євген опинився лише на 4-й позиції за трансферною вартістю серед гравців збірної України – після Андрія Ярмоленка (20 млн), Олександра Зінченка (15) та Марлоса (11).

До слова, нещодавно з'явилась інформація про можливий відхід Коноплянки з Шальке. В поточному сезоні хавбек збірної України зіграв лише у 6 матчах Бундесліги, не відзначившись жодним голом.