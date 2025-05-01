Євген Коноплянка вирішив знову зібрати колишніх одноклубників на футбольному полі.

Кіберспортивний клуб kONO.ECF, власником якого є колишній футболіст Євген Коноплянка, офіційно оголосив про створення власної футбольної медіа-команди – kONO.ECF MEDIA TEAM.

Бойко офіційно оголосив про завершення кар'єри після восьми місяців без клубу

Капітаном команди став екс-форвард збірної України Денис Олійник, який нині виступає за аматорський Авангард з Лозової.

Визначились у новоствореній команді і з голкіпером. Пост № 1 посів колишній воротар Динамо, Бешикташа та Малаги Денис Бойко, який на початку березня оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Нагадаємо, свого часу Коноплянка, Олійник та Бойко разом захищали кольори Дніпра.