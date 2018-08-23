Коноплянка не зіграє у першому турі Бундесліги

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско прокоментував можливість появи Євгена Коноплянки у першому турі чемпіонату Німеччини.

"Коноплянка відновився від травми, але не повернеться до повноцінних тренувань до наступного тижня.

Йому ще рано виходити на поле у матчі проти Вольфсбурга", – цитує Доменіко Тедеско офіційний твіттер Шальке.

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Нагадаємо, 3-го серпня Коно зазнав травми на тренуванні команди. Українець пошкодив м'яз.

Перший тур німецького чемпіонату для "кобальтових" стартує 25 серпня, Шальке зустрінеться з Вольфсбургом.