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Коноплянка не зіграє у першому турі Бундесліги

15:14 448 Читать на русском
Коноплянка не зіграє у першому турі Бундесліги
Євген Коноплянка / Соцмережі

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско прокоментував можливість появи Євгена Коноплянки у першому турі чемпіонату Німеччини.

"Коноплянка відновився від травми, але не повернеться до повноцінних тренувань до наступного тижня.

Йому ще рано виходити на поле у матчі проти Вольфсбурга", – цитує Доменіко Тедеско офіційний твіттер Шальке.

Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для Шальке

Нагадаємо, 3-го серпня Коно зазнав травми на тренуванні команди. Українець пошкодив м'яз.

Перший тур німецького чемпіонату для "кобальтових" стартує 25 серпня, Шальке зустрінеться з Вольфсбургом.

Німеччина1 турФольксваґен-арена (Вольфсбурґ)

Вольфсбург - Шальке: Субота 25 серпня 2018

Вольфсбург
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