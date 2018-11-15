Коноплянка: Не збираюсь нічого радити молодим гравцям

Хавбек збірної України Євген Коноплянка розповів про молодих гравців у складі національної команди.

"Ми граємо в футбол, де результат все одно на першому місці. Незважаючи на те, що ці матчі нічого не вирішують, програвати не хочеться. Тому у нас заряджений настрій, ми будемо намагатися грати все одно тільки на перемогу.

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Порада молодим гравцям? Не збираюся їм нічого радити. Я ще сам гравець, не треба мене до тренерів записувати (сміється). Радий, що викликали Шведа. Ми були з ним в Севільї. Тоді він зі мною тільки тренувався. Шкода, що не грав в першій команді. Знаю, який він футболіст, і на що він здатний.

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Мар'ян сам знайшов свій шлях. Навіщо мені йому щось радити? Вважаю, що у наших новачків буде достатньо бажання, щоб проявити себе. Бажаю їм удачі", – цитує Коноплянка Zbirna.com.