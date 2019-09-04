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"Коноплянка не цікавив головного тренера Шальке", – журналіст повідомив скандальні деталі трансферу українця

18:38 1434 Читать на русском
"Коноплянка не цікавив головного тренера Шальке", – журналіст повідомив скандальні деталі трансферу українця
Євген Коноплянка / Фото ФК Шальке

Журналіст шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився цікавими фактами, щодо переходу Євгена Коноплянки з Севільї у Шальке в 2016 році.

"Головний тренер Шальке (Маркус Вайнцирль – прим.) не хотів підписувати Коноплянку, в трансфері був зацікавлений тодішній спортдир клубу Крістіан Хайдель, якого згодом вигнали з табору гельзенкірхенців.

Коноплянка обійшовся Шахтарю у 1,5 мільйона євро, – Bild

В Німеччині є неофіційні жовті картки для функціонерів клубу і у Хайделя було їх аж три, одна з яких саме через трансфер українця. Євген став заручником фінансових махінацій Хайделя", – повідомив Співаковський в шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, нещодавно Шахтар шокував новиною щодо підписання Євгена Коноплянки на 3 роки.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Севілья Севілья Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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