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Коноплянка не розглядає варіанти продовження кар'єри у Росії та Китаї

11:38 1251 Читать на русском
Коноплянка не розглядає варіанти продовження кар'єри у Росії та Китаї
Євген Коноплянка / УАФ

Вінгер Шальке Євген Коноплянка вже тривалий час перебуває у пошуках нового клубу.

Шальке не поспішає продавати вінгера збірної України Євгена Коноплянку та хоче отримати за трансфер футболіста 6 млн євро. Щоправда, наразі клубів, які готові заплатити такі гроші за українця, немає.

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Коноплянка не розглядає варіанти продовження кар'єри у Росії та Китаї, тому перехід у турецьку команду – ідеальний варіант для Євгена, повідомляє Spor X.

Зараз український вінгер перебуває у пошуках нового клубу та підтримує форму на базі Шальке. Головними претендентами на Коноплянку є турецькі Фенербахче та Бешикташ.

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Українці за кордоном Трансфери Шальке Шальке Трансфери Чемпіонату Німеччини Євген Коноплянка Євген Коноплянка Росія Німеччина Китай
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