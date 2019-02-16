Коноплянка не потрапив у стартовий склад Шальке на матч проти Фрайбурга

Туреччина — 17:31 308
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Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – команда українця піднялася в середину таблиці
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Ребров знову провалився – Ференцварош програв Дебрецену, ведучи по ходу матчуСвіт — 17:05 228
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Коркішко та Гладкий зустрілись в матчі чемпіонату Туреччини: перший віддав асист, другий дебютувавТуреччина — 15:23 517
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