Коноплянка не потрапив у стартовий склад Шальке на матч проти Фрайбурга

Шальке приймає Фрайбург у матчі 22 туру чемпіонату Німеччини.

Євген Коноплянка не потрапив у стартовий склад Шальке, залишившись на лаві запасних. Нагадаємо, що перед цим український вінгер провів 90 хвилин проти Баварії, отримавши непогані оцінки від німецьких ЗМІ.

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Стартовий склад Шальке на матч проти Фрайбурга: Ферманн, Кутучу, Матондо, Маккенні, Маскарель, Настасіч, Очіпка, Сане, Сердар, Ут, Харіт

Запасні: Лангер, Бенталеб, Брума, Бургшталлєр, Коноплянка, Руді, Тойхерт

Матч Шальке – Фрайбург розпочнеться о 16:30 за київським часом.