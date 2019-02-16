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Коноплянка не потрапив у стартовий склад Шальке на матч проти Фрайбурга

15:42 856 Читать на русском
Коноплянка не потрапив у стартовий склад Шальке на матч проти Фрайбурга
Шальке – Фрайбург: Коноплянка на лавці

Шальке приймає Фрайбург у матчі 22 туру чемпіонату Німеччини.

Євген Коноплянка не потрапив у стартовий склад Шальке, залишившись на лаві запасних. Нагадаємо, що перед цим український вінгер провів 90 хвилин проти Баварії, отримавши непогані оцінки від німецьких ЗМІ.

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Стартовий склад Шальке на матч проти Фрайбурга: Ферманн, Кутучу, Матондо, Маккенні, Маскарель, Настасіч, Очіпка, Сане, Сердар, Ут, Харіт

Запасні: Лангер, Бенталеб, Брума, Бургшталлєр, Коноплянка, Руді, Тойхерт

Матч Шальке – Фрайбург розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Німеччина22 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Фрайбург: Субота 16 лютого 2019

Шальке

live 60'
0 : 0
Фрайбург
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Теги
Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Фрайбург Фрайбург Шальке Шальке Шальке - Фрайбург
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