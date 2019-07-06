"Коноплянка не хоче грати в Туреччині, не варто витрачати час", – президент Бешикташа попередив власника Фенербахче

Турецькі клуби можуть відмовитися від трансферу хавбека збірної України Євгена Коноплянки.

Президент Бешикташа Фікрет Орман вважає, що гравець Шальке не хоче переходити в їхній чемпіонат.

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"Цей хлопець не хоче грати в Туреччині. Я працював над його переходом роками. Я б сказав: не витрачайте час", – цитує Fotospor слова Ормана, які той адресував власникові Фенербахче Алі Кочі.

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Нагадаємо, раніше керівництво Шальке підкреслювало, що Коноплянка не входить у їхні плани. Найімовірнішим місцем продовження кар'єри українця називався саме чемпіонат Туреччини.