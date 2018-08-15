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Коноплянка не допоможе Шальке у першому матчі сезону

17:51 333 Читать на русском
Коноплянка не допоможе Шальке у першому матчі сезону
Євген Коноплянка / Фото ФК Шальке

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка продовжує відновлюватись після травми.

Український вінгер Шальке тренується за індивідуальною програмою, та приступить до занять у загальній групі з понеділка, повідомляє журналіст Sky Sport Дірк Шларманн у твіттері.

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Таким чином Євген пропустить перший матч Шальке у новому сезоні проти Швайнфюрта. Поєдинок відбудеться в рамках Кубка Німеччини у п'ятницю, 17 серпня, початок о 21:45.

Нагадаємо, 3-го серпня Коно зазнав травми на тренуванні команди. Українець пошкодив м'яз.

Перший тур німецького чемпіонату стартує 24 серпня, Шальке зустрінеться з Вольфсбургом.

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Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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