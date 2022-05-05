"Все пішло не так, як тільки Коноплянка пішов з Дніпра, тому що це був пік його досягнень. А далі... Спочатку в Севільї, ще за Емері, була якась віра в Євгена. Його потроху підпускали, хоча Емері вимогливий тренер. Але у нього було більше терпіння.

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Тому що, коли прийшов Сампаолі... Це жорсткий, дуже суворий тренер. І якщо він вірить в когось, то це переважно специфічні таланти – гульвіси. Коноплянка не з таких. Тому Сампаолі після перших недалих матчів Євгена поставив на ньому хрест", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Коноплянка виступав за Севілью з 2015 по 2017 роки і у 32 матчах забив 4 голи. Сампаолі тренував нервіонців у сезоні 2016/17.

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