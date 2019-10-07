toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Коноплянка назвав ціль збірної України у матчах проти Литви та Португалії

19:08 705 Читать на русском
Коноплянка назвав ціль збірної України у матчах проти Литви та Португалії
Євген Коноплянка / Фото УАФ

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями від ключових матчів відбору до Євро-2020.

 

"Чи є відчуття, що ми за крок від виходу на Євро-2020? Ні. Напевно, воно з'явиться, коли досягнемо позитивного результату в двох прийдешніх матчах. Чотири очки – мінімум.

Євро-2020: Україна розпочала підготовку до матчів відбору проти Литви та Португалії

Чи встигнемо підготуватися за три-чотири дні? Ми не вперше збираємося так. Думаю, нам вистачить часу підготуватися. Ми досить добре знаємо один одного", – цитує Коноплянку footballua.tv.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із Вербічем

blog_ava
Колос – Динамо: Ступар знищив головного арбітра зустрічі за жахливі помилки
06:30
14367
Теги
Збірна України Євро-2020 Україна - Литва Україна Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
18
год
:
52
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук