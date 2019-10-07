Коноплянка назвав ціль збірної України у матчах проти Литви та Португалії

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями від ключових матчів відбору до Євро-2020.

"Чи є відчуття, що ми за крок від виходу на Євро-2020? Ні. Напевно, воно з'явиться, коли досягнемо позитивного результату в двох прийдешніх матчах. Чотири очки – мінімум.

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Чи встигнемо підготуватися за три-чотири дні? Ми не вперше збираємося так. Думаю, нам вистачить часу підготуватися. Ми досить добре знаємо один одного", – цитує Коноплянку footballua.tv.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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