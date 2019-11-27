Коноплянка назвав причини успішної гри Шахтаря проти Манчестер Сіті

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував нічию з Манчестер Сіті (1:1) у 5-му турі Ліги чемпіонів.

"Результат задовільний. Вперше взяли очки на цьому полі. Звичайно, ще завдання не виконане, потрібно вигравати вдома у Аталанти. Перший тайм був трохи потужнішим з нашого боку. Хочу відзначити командні дії. В обох таймах ми грали згуртовано.

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У матчі з Аталантою все залежить від нас. Так само ми розуміли і в першому матчі в Мілані, що все від нас залежить. Ми продовжуємо йти до нашої мети, сподіваюся, ми до неї прийдемо. Потрібно бути впевненими в собі, потрібна концентрація.

Після пропущеного гола розуміли, що все в наших руках. Це був наш день, відчували, що можемо атакувати, добре оборонялися. Результат по грі. Коли суперник помиляється – додається впевненість, що вони такі ж люди, так що ми можемо грати проти них і досягати успіху. Ми прагнули добитися результату, діяли як команда. Звідси і успіх.

Розуміли, що потрібно правильно оборонятися. Мріяли про контратаки, вони у нас були, не всі реалізували. Мені сподобалося, що були згуртованими.

Манчестер Сіті дуже вузько грав, ми це розібрали. Знали, що вони так грають. До того ж Анхеліньо маленький, так що була установка робити закидання в його зону", – цитує Коноплянку ua.tribuna.com.

Нагадаємо, Шахтар зміг набрати очки у виїзному матчі проти Манчестер Сіті (1:1). "Гірники" наразі посідають друге місце у групі С. В 6-му турі команда Луїша Каштру прийматиме італійську Аталанту.

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