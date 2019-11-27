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Коноплянка назвав причини успішної гри Шахтаря проти Манчестер Сіті

08:00 619 Читать на русском
Коноплянка назвав причини успішної гри Шахтаря проти Манчестер Сіті
Євген Коноплянка / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував нічию з Манчестер Сіті (1:1) у 5-му турі Ліги чемпіонів.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

"Результат задовільний. Вперше взяли очки на цьому полі. Звичайно, ще завдання не виконане, потрібно вигравати вдома у Аталанти. Перший тайм був трохи потужнішим з нашого боку. Хочу відзначити командні дії. В обох таймах ми грали згуртовано.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі з Аталантою все залежить від нас. Так само ми розуміли і в першому матчі в Мілані, що все від нас залежить. Ми продовжуємо йти до нашої мети, сподіваюся, ми до неї прийдемо. Потрібно бути впевненими в собі, потрібна концентрація.

Після пропущеного гола розуміли, що все в наших руках. Це був наш день, відчували, що можемо атакувати, добре оборонялися. Результат по грі. Коли суперник помиляється – додається впевненість, що вони такі ж люди, так що ми можемо грати проти них і досягати успіху. Ми прагнули добитися результату, діяли як команда. Звідси і успіх.

Розуміли, що потрібно правильно оборонятися. Мріяли про контратаки, вони у нас були, не всі реалізували. Мені сподобалося, що були згуртованими.

Манчестер Сіті дуже вузько грав, ми це розібрали. Знали, що вони так грають. До того ж Анхеліньо маленький, так що була установка робити закидання в його зону", – цитує Коноплянку ua.tribuna.com.

Нагадаємо, Шахтар зміг набрати очки у виїзному матчі проти Манчестер Сіті (1:1). "Гірники" наразі посідають друге місце у групі С. В 6-му турі команда Луїша Каштру прийматиме італійську Аталанту.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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