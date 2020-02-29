Коноплянка назвав найважливіший козир Шахтаря у протистоянні з Вольфсбургом у Лізі Європи

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка, який має досвід виступів у Бундеслізі, прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Всі ми знаємо, що дисципліна у німецьких команд на першому місці. Це їхній найважливіший козир. Вони завжди дотримуються своєї тактики, і до останньої хвилини гратимуть так, як скаже тренер.

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Буде важко пройти їхню оборону. Але найправильніше – в іншому. Так, приділити увагу сильним якостям Вольфсбурга необхідно, без цього нікуди. Але перш за все потрібно просто дивитися на свою гру і з кожним матчем її покращувати. Якщо ми це робимо, то всі стратегії суперника ламаються. І це наш найбільший козир", – цитує Коноплянку офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга "гірники" проведуть на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

До слова, від сьогодні стартував перший етап продажу квитків на домашній поєдинок "помаранчево-чорних" проти "вовків".

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