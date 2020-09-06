Колишній керманич "синьо-жовтих" Йожеф Сабо відзначив гравців, які, на його думку, найкраще проявили себе у матчі першого туру Ліги націй проти Швейцарії.

"Мені сподобалась гра, хоча бували перепади і моменти, коли команда не могла вийти з-під пресингу. Думав, що нашій збірній буде простіше в цьому протистоянні. Петковіч заявляв, що вони всього провели два тренування, а наша збірна цілий тиждень тренувалась. Звісно, очікував, що наша команда переможе.

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Особливо сподобались Тимчик і Михайліченко. Вони виросли в мене на очах. Одними із найкращих були в Зорі. Куди подіти Кендзьору тепер? Тимчик повинен грати в основі Динамо. Якщо буде сидіти на лаві запасних, то ніякого росту не буде.

Серед інших, звісно, Маліновський виріс, Зінченко підріс. Ярмоленко старався. Йому потрібно потрапляти в основу Вест Хема. Не сподобався Коноплянка. Навряд чи він вже буде прогресувати. Ігрової практики в Євгена у Шахтарі немає. Був найслабшим, практично, з усіх.

Що стосується матчу з Іспанією, то побачимо, який тактичний план обере Андрій Шевченко. Іспанія – сильна збірна, вони грають вдома. але наша збірна теж непроста. Легко її не обіграєш. Більше того, в нас не лише сильна основа із 10 чи 11 гравців, але й лава запасних потужна. Правильно робить Андрій Шевченко, що бере на збори багато гравців і всіх переглядає", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Зауважимо, що вже сьогодні, 6 вересня, збірна України зіграє другий поєдинок у Лізі націй. Поєдинок Іспанія – Україна стартує о 21:45 за київським часом.

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