Коноплянка на шляху до Фенербахче – спортивний директор турків обговорює трансфер з Шальке

Спортивний директор Фенербахче Дам'єн Комоллі вирішує останні питання з Шальке щодо трансферу Євгена Коноплянки.

Спортивний директор Фенербахче Дам'єн Комоллі вилетів до Німеччини, щоб узгодити з Шальке перехід півзахисника Євгена Коноплянки, повідомляє Fanatik.

Фенербахче та Шальке не можуть зійтися в ціні за Коноплянку

Очікується, що турецький гранд запропонує гельзенкирхенського клубу 3 млн євро за 29-річного українця. Раніше зазначалось, що Шальке хоче отримати за Коноплянка не менше 5 млн.

Зарплата півзахисника у німецькому клубі становить 2,6 мільйона євро після сплати податків. Турецький клуб планує запропонувати футболістові 3-річний контракт з окладом 3 мільйони євро в рік.

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