"Коноплянка досі залишається дуже технічним гравцем. Він активно тренується з командою і тренер бачить його старання. Проте його нинішня форма недостатня для гри у нашому чемпіонаті. Помітно, що хоче швидше вийти на поле і показати свій рівень. Поки що невідомо, чи зможе він це зробити у наступному турі.

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Якщо тренер і довірить йому місце на полі, то не в основному складі. Має всі шанси стати зіркою нашого чемпіонату. Гравців, які мають таке резюме як у Євгена, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Хоча це не означає, що до нього тут ставитимуться по-особливому. Йому треба доводити свій рівень на полі", – розповів Карп'єрц для ТК Футбол.

Нагадаємо, Шахтар дозволив Коноплянці безкоштовно перебратись у польський клуб. У нинішньому сезоні 32-річний українець через травми провів лише 2 матчі.

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