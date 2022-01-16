Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка займається пошуком нового клубу. У Шахтарі на нього не розраховують.

СК Дніпро-1 може підписати 32-річного українського хавбека, інформує Transfermarkt.ru. Сторони вже контактували щодо потенційного трансферу.

"Коноплянка займається пошуком нового клубу": Шахтар підтвердив намір розійтися з хавбеком

А от Meta-ratings запевняє, що наразі тривають активні перемовини і перехід може відбутись до закриття трансферного вікна. Євген готовий йти на зменшення зарплатні, щоб отримувати ігрову практику й підписати довгостроковий контракт. Шахтар, ймовірно, відпустить Коноплянку безкоштовно, щоб не платити зарплатню за останні пів року.

До слова, Євген не поїхав на збори з "гірниками", а представник клубу заявив, що українець займається пошуками нового місця роботи. Донеччани підписали тоді ще гравця збірної України у вересні 2019 року, за них він провів 46 матчів, оформивши 5 голів і 3 асисти. У поточній кампанії півзахисник награв лишень 47 хвилин, його контракт завершується 30 червня цього року.

Коноплянка вже має досвід виступів у Дніпрі. Він є вихованцем тамтешньої академії, а за основну команду "синьо-біло-блакитних" провів аж 211 поєдинків і доходив до фіналу Ліги Європи.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує