"Коноплянка міг досягти більшого", – Хуанде Рамос пригадав свою гучну заяву щодо гравця

Колишній тренер Дніпра Хуанде Рамос прокоментував ігрові якості вінгера Євгена Коноплянки.

"Я бачив потенціал Коноплянки. З тими даними і кондиціями, на момент коли йому було 21 або 22 роки, у нього були всі шанси стати топ-футболістом. Я і зараз так вважаю.

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Можливо, клуби, в яких він грав, не змогли розкрити його потенціал. Можливо, десь він не допрацював. Але тоді це був футболіст з фантастичним потенціалом. Він міг досягти набагато більшого", – сказав Рамос програмі Бомбардир.

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